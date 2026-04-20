Актер Петров ответил, почему любит кинотеатры

В кинотеатре можно получить больше эмоций, чем во время домашнего просмотра, рассказал актер Александр Петров на премьере фильм. Он отметил, что все еще предпочитает ходить в кино, несмотря на расцвет эпохи сериалов, передает «Время Н».

В большом экране есть что-то магическое. В домашних условиях вы не получите столько эмоций, как здесь, в кинотеатре! — рассказал Петров.

Актер поделился планами касательно презентации нового фильма «Коммерсант», в котором исполнил главную роль. По его словам, прокат картины должен дать импульс развитию серьезного кино в России.

Ранее актриса и телеведущая Мария Шукшина заявила, что в настоящее время крайне важно создавать ленты о реальных судьбах конкретных людей, поскольку сказочные сюжеты неспособны воспитать в молодежи ответственность за принятие решений. По словам артистки, таких проектов сегодня выпускается очень мало.