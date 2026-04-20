Шукшина призвала снимать реальные истории вместо сказок

В настоящее время крайне важно создавать ленты о реальных судьбах конкретных людей, поскольку сказочные сюжеты не способны воспитать в молодежи ответственность за принятие решений, заявила актриса и телеведущая Мария Шукшина на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», которая посвящена выходу в прокат картины «Семь верст до рассвета». По словам артистки, таких проектов сегодня выпускается очень мало, передает корреспондент NEWS.ru.

Очень важно сейчас снимать реальные истории о конкретных людях, это очень важно. У нас их сегодня очень мало, и если снимают сериалы или кино о конкретных исторических личностях, в основном над ними глумятся, с 1990-х годов пошла такая тенденция, — сказала Шукшина.

Актриса подчеркнула, что на примерах героизма и благородства воспитывались предыдущие поколения, и именно на них должны воспитываться современные дети и внуки. Через подлинные истории, по ее мнению, формируется чувство сострадания и сопричастности к великому прошлому страны.

Именно с помощью таких кинолент о реальных персонажах у молодых зрителей происходит осмысление трагических страниц отечественной истории, добавила Шукшина. Такой подход воспитывает ответственность за принятие решений, в то время как на сказках эту ответственность привить невозможно.

Ранее Шукшина отметила, что сказочные фильмы и ремейки классики приносят больше коммерческой выгоды, чем кино об СВО. При этом она отметила, что у государства не должно быть цели зарабатывать на развлекательных картинах. Актриса подчеркнула, что его задача заключается в воспитании нравственно сильного поколения.