20 апреля 2026 в 16:13

Шукшина призвала снимать реальные истории вместо сказок

Шукшина: кино о реальных исторических личностях важнее сказок для воспитания

Мария Шукшина Мария Шукшина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В настоящее время крайне важно создавать ленты о реальных судьбах конкретных людей, поскольку сказочные сюжеты не способны воспитать в молодежи ответственность за принятие решений, заявила актриса и телеведущая Мария Шукшина на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», которая посвящена выходу в прокат картины «Семь верст до рассвета». По словам артистки, таких проектов сегодня выпускается очень мало, передает корреспондент NEWS.ru.

Очень важно сейчас снимать реальные истории о конкретных людях, это очень важно. У нас их сегодня очень мало, и если снимают сериалы или кино о конкретных исторических личностях, в основном над ними глумятся, с 1990-х годов пошла такая тенденция, — сказала Шукшина.

Актриса подчеркнула, что на примерах героизма и благородства воспитывались предыдущие поколения, и именно на них должны воспитываться современные дети и внуки. Через подлинные истории, по ее мнению, формируется чувство сострадания и сопричастности к великому прошлому страны.

Именно с помощью таких кинолент о реальных персонажах у молодых зрителей происходит осмысление трагических страниц отечественной истории, добавила Шукшина. Такой подход воспитывает ответственность за принятие решений, в то время как на сказках эту ответственность привить невозможно.

Ранее Шукшина отметила, что сказочные фильмы и ремейки классики приносят больше коммерческой выгоды, чем кино об СВО. При этом она отметила, что у государства не должно быть цели зарабатывать на развлекательных картинах. Актриса подчеркнула, что его задача заключается в воспитании нравственно сильного поколения.
Культура
фильмы
Мария Шукшина
История
Россия
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Оксана Прачёва
О. Прачёва
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД РФ вызвал посла Мексики из-за удержания несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении зимы на ночь
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
На юге России произошло землетрясение
Лавров подчеркнул необходимость сохранения перемирия Ирана с США
«Иранцы не подчиняются силе»: Тегеран поставил ультиматум Вашингтону
Стало известно, где ВСУ могут устроить контратаку с наступлением тепла
Лихачев раскрыл, когда Росатом хочет возобновить стройку на АЭС в Иране
Мерц высказался о возможной военной интервенции США на Кубу
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

