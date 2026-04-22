22 апреля 2026 в 11:51

Психолог раскрыла, почему россияне стали массово верить в потустороннее

Психолог Исаева: россияне стали верить в мистику из-за ощущения нестабильности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россияне стали массово верить в мистику из-за внутреннего ощущения нестабильности, заявила «Газете.Ru» клинический психолог Дарья Исаева. С помощью обращения к потустороннему миру люди пытаются снизить уровень тревожности и избавиться от страха неопределенности, пояснила эксперт.

Иррациональные формы мышления в этом смысле выполняют вполне конкретную функцию. Практики вроде гаданий на Таро, составления натальных карт или других эзотерических ритуалов дают человеку ощущение определенности и иллюзорного контроля. Они предлагают ответ завершенный, понятный, а иногда и конкретное действие, что снижает внутреннее напряжение, — отметила Исаева.

Она объяснила, что при тревоге в мозге формируются устойчивые системы напряжения, и чтобы их разрядить, нужна определенность. Многие люди для решения этой проблемы выбирают не психотерапию, которая требует времени и работы над собой, а эзотерику. Ведь последнее дает быстрый ответ на все вопросы и не требует глубокой внутренней перестройки.

Ранее психолог Элина Школьник заявила, что ностальгия по 90-м связана с потребностью в настоящей и искренней культуре. Она отметила, что это был последний период без интернета и вечной погони за трендами соцсетей.

