Задержанный за взятки чиновник Мелимук оказался владельцем трех квартир Mash: у замгендиректора «Патриота» Мелимука обнаружены три квартиры в Москве

Задержанный по подозрению в получении взяток на сумму 18 млн рублей заместитель гендиректора парка «Патриот» Виталий Мелимук оказался владельцем семи иномарок, включая Cadillac Escalade и Jeep Grand Cherokee, и трех квартир в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. Чиновник также регулярно совершал путешествия в Швейцарию и Францию.

По данным источника, семья замгендиректора, чей годовой доход подкреплялся выручкой бизнеса супруги в 36 млн рублей, вела подчеркнуто роскошный образ жизни. Столь внушительное благосостояние стало предметом интереса силовиков на фоне дела о получении взятки в особо крупном размере.

Следствие полагает, что в конце 2025 года Мелимук получил 18 млн рублей от компании «Гермес» за содействие в заключении госконтракта на сумму более 1,4 млрд рублей. Речь шла об обслуживании парка «Патриот» и его петербургского филиала, где чиновник курировал вопросы материально-технического обеспечения. На данный момент Мелимук задержан, а правоохранительные органы проверяют законность приобретения всего обнаруженного имущества и автопарка семьи.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил бывшего заместителя начальника управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ Олега Васенина к шести годам колонии строгого режима и штрафу 19,9 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере. Суд также лишил его права занимать должности в государственных и муниципальных органах сроком на пять лет.