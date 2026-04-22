22 апреля 2026 в 11:18

Задержанный за взятки чиновник Мелимук оказался владельцем трех квартир

Mash: у замгендиректора «Патриота» Мелимука обнаружены три квартиры в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Задержанный по подозрению в получении взяток на сумму 18 млн рублей заместитель гендиректора парка «Патриот» Виталий Мелимук оказался владельцем семи иномарок, включая Cadillac Escalade и Jeep Grand Cherokee, и трех квартир в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. Чиновник также регулярно совершал путешествия в Швейцарию и Францию.

По данным источника, семья замгендиректора, чей годовой доход подкреплялся выручкой бизнеса супруги в 36 млн рублей, вела подчеркнуто роскошный образ жизни. Столь внушительное благосостояние стало предметом интереса силовиков на фоне дела о получении взятки в особо крупном размере.

Следствие полагает, что в конце 2025 года Мелимук получил 18 млн рублей от компании «Гермес» за содействие в заключении госконтракта на сумму более 1,4 млрд рублей. Речь шла об обслуживании парка «Патриот» и его петербургского филиала, где чиновник курировал вопросы материально-технического обеспечения. На данный момент Мелимук задержан, а правоохранительные органы проверяют законность приобретения всего обнаруженного имущества и автопарка семьи.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил бывшего заместителя начальника управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ Олега Васенина к шести годам колонии строгого режима и штрафу 19,9 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере. Суд также лишил его права занимать должности в государственных и муниципальных органах сроком на пять лет.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист оценил, насколько выгодно оформить отпуск в мае
Бивол и Бетербиев не смогли договориться о месте третьего боя
В Сызрани раскрыли состояние госпитализированных после обрушения подъезда
В Ташкенте состоялась выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
Власти Самарской области сделали заявление о помощи погибшим в Сызрани
В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
Адвокат рассказал, сколько экс-муж Лерчек пробудет в «Бутырке»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
Дальше
