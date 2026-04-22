22 апреля 2026 в 09:52

ФСБ пресекла попытку теракта на объекте Минобороны в Москве

ФСБ заявила об аресте гражданина РФ, планировавшего теракт в Москве

Сотрудники ФСБ задержали и арестовали гражданина России, который планировал совершить взрыв вблизи объектов Министерства обороны в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовое ведомство. В ходе оперативных мероприятий деятельность злоумышленника была пресечена на стадии подготовки террористического акта.

Задержан гражданин России <...> планировавший в интересах запрещенных на территории РФ украинских террористических организаций совершить подрыв самодельного взрывного устройства <...> около объектов Министерства обороны Российской Федерации, — уточнили в ФСБ.

Ранее в Крыму сотрудники УФСБ пресекли деятельность агента ГУР Украины, занимавшегося сбором данных о дислокации подразделений Минобороны РФ. Задержанный передавал кураторам сведения о расположении военных объектов на полуострове, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.

До этого ФСБ сообщила, что трое граждан России получили длительные сроки по решению военных судов за подготовку терактов по указанию СБУ. Среди осужденных — две жительницы Ленинградской области и уроженец Удмуртии.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

