ФСБ пресекла попытку теракта на объекте Минобороны в Москве ФСБ заявила об аресте гражданина РФ, планировавшего теракт в Москве

Сотрудники ФСБ задержали и арестовали гражданина России, который планировал совершить взрыв вблизи объектов Министерства обороны в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовое ведомство. В ходе оперативных мероприятий деятельность злоумышленника была пресечена на стадии подготовки террористического акта.

Задержан гражданин России <...> планировавший в интересах запрещенных на территории РФ украинских террористических организаций совершить подрыв самодельного взрывного устройства <...> около объектов Министерства обороны Российской Федерации, — уточнили в ФСБ.

