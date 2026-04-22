22 апреля 2026 в 10:01

«Вторая волна»: ВСУ атаковали Донецк беспилотниками

Группа беспилотников ВСУ атаковала Донецк

Донецк атакован группой беспилотников, сообщает спецкор RT Александр Пискунов. По его словам, сработала ПВО, раздалось порядка пяти мощных взрывов.

Налет продолжается. Пошла вторая волна, — отметил Пискунов.

Ранее в Куйбышевском районе Донецка после атаки ВСУ вспыхнули пассажирские автобусы. Мэр города Алексей Кулемзин указал, что удар был нанесен с применением беспилотных летательных аппаратов. Пожарные подразделения оперативно прибыли на место, однако к моменту начала тушения пламя успело нанести серьезный ущерб.

Тем временем глава республики Денис Пушилин рассказал, что ВСУ пытались с помощью дронов атаковать обе действующие теплоэлектростанции ДНР. Речь шла о Зуевской и Старобешевской ТЭС. В какой-то момент в регионе порядка 500 тыс. абонентов остались без электроэнергии, добавил Пушилин.

Также украинские беспилотные летательные аппараты предприняли попытку атаки на промышленную зону Череповца. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал, что силы противовоздушной обороны отразили налет, на месте падения обломков работали экстренные службы.

