Стало известно, как Фадеев распорядился имуществом на 2 млрд рублей

Telegram-канал SHOT утверждает, что продюсер и композитор Максим Фадеев переоформил всю свою недвижимость на супругу и сына. По информации канала, семье музыканта достались активы общей стоимостью более 2 млрд рублей.

Фадеев начал активно покупать недвижимость в начале 2000-х на пике карьеры. Как отмечает канал, тогда его проекты — Глюк'oZa, группа «Серебро» и участники «Фабрики звезд — 2» — рвали чарты.

Авторы пишут, что продюсер приобрел 47 объектов в Москве и Подмосковье общей площадью 11 тыс. квадратных метров. Как выяснил канал, почти вся недвижимость теперь переписана на жену Наталью и 28-летнего сына Савву. SHOT утверждает, что себе 57-летний композитор оставил лишь техпомещение на 14 кв. м в Чапаевском переулке за 11 млн рублей.

По информации канала, супруга Фадеева теперь владеет двумя коттеджами в элитном поселке «Резиденция Монолит» в подмосковной Истре. Ей достались три небольшие квартиры в том же поселке за 18 млн рублей, 220-метровая квартира в ЖК «Триумф-Палас» за 175 млн рублей и 29 техпомещений в том же доме стоимостью в 500 млн рублей, отмечает канал. Согласно данным SHOT, сыну продюсера перешли девять техпомещений в ЖК «Триумф-Палас» площадью около 200 кв. м примерно за 170 млн рублей.

