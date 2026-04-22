22 апреля 2026 в 11:17

Стало известно, как Фадеев распорядился имуществом на 2 млрд рублей

SHOT: Максим Фадеев переписал все имущество на семью

Максим Фадеев Максим Фадеев Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Telegram-канал SHOT утверждает, что продюсер и композитор Максим Фадеев переоформил всю свою недвижимость на супругу и сына. По информации канала, семье музыканта достались активы общей стоимостью более 2 млрд рублей.

Фадеев начал активно покупать недвижимость в начале 2000-х на пике карьеры. Как отмечает канал, тогда его проекты — Глюк'oZa, группа «Серебро» и участники «Фабрики звезд — 2» — рвали чарты.

Авторы пишут, что продюсер приобрел 47 объектов в Москве и Подмосковье общей площадью 11 тыс. квадратных метров. Как выяснил канал, почти вся недвижимость теперь переписана на жену Наталью и 28-летнего сына Савву. SHOT утверждает, что себе 57-летний композитор оставил лишь техпомещение на 14 кв. м в Чапаевском переулке за 11 млн рублей.

По информации канала, супруга Фадеева теперь владеет двумя коттеджами в элитном поселке «Резиденция Монолит» в подмосковной Истре. Ей достались три небольшие квартиры в том же поселке за 18 млн рублей, 220-метровая квартира в ЖК «Триумф-Палас» за 175 млн рублей и 29 техпомещений в том же доме стоимостью в 500 млн рублей, отмечает канал. Согласно данным SHOT, сыну продюсера перешли девять техпомещений в ЖК «Триумф-Палас» площадью около 200 кв. м примерно за 170 млн рублей.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов сообщил, что родственники ушедшего из жизни певца Пьера Нарцисса вступили в «войну» за его наследство. По его словам, мать артиста пытается не допустить, чтобы оставленное имущество досталось внучке и бывшей супруге певца.

Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
«На полгода и дольше»: Чекалина перевезли в «Бутырку»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
В Госдуме забили тревогу из-за состояния каждого второго российского лифта
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

