21 апреля 2026 в 14:07

Раскрыты детали «войны» за наследство Пьера Нарцисса

Продюсер Дворцов заявил о борьбе родственников за наследство Пьера Нарцисса

Пьер Нарцисс Пьер Нарцисс Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Родственники ушедшего из жизни певца Пьера Нарцисса вступили в «войну» за его наследство, сообщил музыкальный продюсер Сергей Дворцов в беседе с Общественной Службой Новостей. По его словам, мать артиста пытается не допустить, чтобы оставленное имущество досталось внучке и бывшей супруге певца. Сама женщина пока не прокомментировала эту информацию.

Мы начали борьбу, не побоюсь этого слова, войну за наследство Пьера Нарцисса. Это дом, чайные плантации, недвижимость и иные инвестиции, которые мать Нарцисса пытается отобрать и не отдать ни внучке, ни бывшей супруге певца — никому, — сказал Дворцов.

Продюсер добавил, что юристы вплотную занимаются сложившейся ситуацией. Он пообещал позднее раскрыть детали дела, отметив, что пока точно неясно, насколько затянется процесс раздела имущества певца, так как заинтересованных сторон оказалось много.

Ранее член Московской городской коллегии адвокатов Александр Барканов заявлял, что даже при наличии завещания ближайшие родственники покойного могут сохранить за собой право на наследство. По его словам, речь идет о таком понятии, как обязательная доля.

Прежде юрист Софья Жилялова рассказала, что вступать в наследство необходимо в течение полугода после смерти, для этого необходимо обратиться к нотариусу. Однако в случае споров или утери документов ситуацию придется решать через суд, уточнила эксперт.

