22 апреля 2026 в 11:22

В деле киевского стрелка появились новые подробности

Киевский стрелок перед нападением регулярно конфликтовал с соседями

Глава Нацполиции Украины Иван Выговский сообщил, что совершивший массовое убийство в Голосеевском районе мужчина владел оружием на законных основаниях. Разрешение было выдано после того, как он предоставил медицинские справки, полученные в одной из частных клиник города, передает «Страна.ua». По словам главы полиции, задержанный отличался повышенной конфликтностью и регулярно вступал в перепалки с жильцами дома.

Соседи неоднократно жаловались на его неадекватное поведение и действия. Следствие полагает, что на фоне затяжного конфликта и всплеска адреналина злоумышленник решил применить имеющийся у него арсенал против окружающих.

Иногда ходил по подъезду и называл себя генералом российской армии, — добавил Выговский.

Трагедия, унесшая жизни семи человек, началась с бытовой ссоры из-за установленного в подъезде замка. Обида на пренебрежительное отношение со стороны молодого соседа спровоцировала неконтролируемую вспышку агрессии у мужчины.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что восемь раненых остаются в больницах после стрельбы в Киеве. По его словам, один взрослый находится в крайне тяжелом состоянии. Также среди пострадавших есть ребенок в среднетяжелом состоянии.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
В Госдуме забили тревогу из-за состояния каждого второго российского лифта
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Операцию по спасению лисы устроили сотрудники предприятия в Ленобласти
Хозяйка пса-заложника из Петербурга исчезла вместе с ребенком
Патриарх Кирилл сообщил о зверских нападениях на христиан в двух странах
Политолог ответил, стоит ли ожидать представителей США на параде Победы
Белый дом составил список ослушников НАТО
Профессор рассказала о пользе иммунопрофилактики
Тело мужчины обнаружили на берегу Москвы-реки
Подросток убил туристку статуей
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

