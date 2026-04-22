В деле киевского стрелка появились новые подробности Киевский стрелок перед нападением регулярно конфликтовал с соседями

Глава Нацполиции Украины Иван Выговский сообщил, что совершивший массовое убийство в Голосеевском районе мужчина владел оружием на законных основаниях. Разрешение было выдано после того, как он предоставил медицинские справки, полученные в одной из частных клиник города, передает «Страна.ua». По словам главы полиции, задержанный отличался повышенной конфликтностью и регулярно вступал в перепалки с жильцами дома.

Соседи неоднократно жаловались на его неадекватное поведение и действия. Следствие полагает, что на фоне затяжного конфликта и всплеска адреналина злоумышленник решил применить имеющийся у него арсенал против окружающих.

Иногда ходил по подъезду и называл себя генералом российской армии, — добавил Выговский.

Трагедия, унесшая жизни семи человек, началась с бытовой ссоры из-за установленного в подъезде замка. Обида на пренебрежительное отношение со стороны молодого соседа спровоцировала неконтролируемую вспышку агрессии у мужчины.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что восемь раненых остаются в больницах после стрельбы в Киеве. По его словам, один взрослый находится в крайне тяжелом состоянии. Также среди пострадавших есть ребенок в среднетяжелом состоянии.