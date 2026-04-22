Жители Иркутска пожаловались на состояние Марковского кладбища

Жители Иркутска обратились к губернатору региона Игорю Кобзеву с жалобами на состояние Марковского кладбища, сообщает Angarsky. Горожане отметили, что с территории не вывозят мусор, нет указателей, а проехать к дальним участкам невозможно из-за вкопанных плит.

Ищите объезды как хотите. В Марково сняли все указатели на кладбище. Но это ладно. Прямо на улице валяются гробы. На свалке тоже гробы. Во что превратили кладбище? — заявила одна из местных жительниц.

В случае бездействия властей горожанка пообещала распространить видео с нарушениями в Сети. Она подчеркнула, что с перечисленными проблемами жители сталкиваются не первый раз.

