22 апреля 2026 в 10:35

Жители Иркутска пожаловались на состояние Марковского кладбища

Жители Иркутска обратились к губернатору региона Игорю Кобзеву с жалобами на состояние Марковского кладбища, сообщает Angarsky. Горожане отметили, что с территории не вывозят мусор, нет указателей, а проехать к дальним участкам невозможно из-за вкопанных плит.

Ищите объезды как хотите. В Марково сняли все указатели на кладбище. Но это ладно. Прямо на улице валяются гробы. На свалке тоже гробы. Во что превратили кладбище?заявила одна из местных жительниц.

В случае бездействия властей горожанка пообещала распространить видео с нарушениями в Сети. Она подчеркнула, что с перечисленными проблемами жители сталкиваются не первый раз.

Ранее сообщалось, что жители Байкальска потребовали выплатить компенсацию за аварийное жилье. Администрация Слюдянского района объяснила, что для получения субсидий на расселение муниципалитет должен иметь статус района, городского или муниципального округа.

