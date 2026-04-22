22 апреля 2026 в 11:13

Минздрав РФ рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Сызрани

В больницах Самарской области остаются трое пострадавших в результате частичного обрушения жилого дома в Сызрани, при этом состояние одного из них оценивается как тяжелое, сообщил помощник главы Министерства здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Еще девять человек, включая двоих детей, получили необходимую медицинскую помощь амбулаторно и были отпущены домой, передает ТАСС.

В больницах Самарской области на лечении находятся трое пострадавших в результате происшествия в Сызрани, один из них в тяжелом состоянии, — подтвердил Кузнецов.

С пострадавшими и их близкими на месте происшествия и в лечебных учреждениях непрерывно работают психологи. Кузнецов уточнил, что процесс оказания помощи и распределения пациентов координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Вооруженные силы Украины столкнутся с мощным ударом возмездия за свои атаки на Сызрань. По его словам, минувшей ночью российская армия уже атаковала одесский порт.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

