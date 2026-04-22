Минздрав РФ рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Сызрани

В больницах Самарской области остаются трое пострадавших в результате частичного обрушения жилого дома в Сызрани, при этом состояние одного из них оценивается как тяжелое, сообщил помощник главы Министерства здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Еще девять человек, включая двоих детей, получили необходимую медицинскую помощь амбулаторно и были отпущены домой, передает ТАСС.

С пострадавшими и их близкими на месте происшествия и в лечебных учреждениях непрерывно работают психологи. Кузнецов уточнил, что процесс оказания помощи и распределения пациентов координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Вооруженные силы Украины столкнутся с мощным ударом возмездия за свои атаки на Сызрань. По его словам, минувшей ночью российская армия уже атаковала одесский порт.