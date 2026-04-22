22 апреля 2026 в 11:10

«Пусть готовятся»: депутат ответил, что ждет ВСУ за атаки на Сызрань

Депутат Колесник: ВСУ ждет мощнейший удар возмездия за атаки на Сызрань

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Вооруженные силы Украины столкнутся с мощным ударом возмездия за свои атаки на Сызрань, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, минувшей ночью российская армия уже атаковала одесский порт.

Во-первых, беспилотники [ВСУ] могли лететь [на Сызрань] с разных территорий, это подлежит внимательному изучению. Если выяснится, что дроны запускались из российских регионов «спящими ячейками», необходимо оперативно определить, откуда, кто и как это совершил. С Украины, конечно, будут также атаковать, это понятно. Что касается ответа, уже сегодня ночью был нанесен удар возмездия по одесскому порту. [ВС РФ] снесли там часть инфраструктуры и причалов, атаковали под Сумами, уничтожили порядка 10 [украинских] офицеров, которые участвовали в атаке на Курск, выжгли командные пункты [ВСУ]. Но я уверяю, это только увертюра. Симфония будет впереди, пусть готовятся, — высказался Колесник.

Он подчеркнул, что в данный момент необходимо поддержать пострадавших в Сызрани и уделить особое внимание тем, кто находится во временных убежищах. При этом, по словам депутата, важно не допустить подобных атак в будущем. Парламентарий добавил, что минувшей ночью было перехвачено около 155 украинских беспилотников.

Ранее в МЧС России сообщили, что после атаки украинских беспилотников на Сызрань под завалами обрушенного подъезда нашли тела двух человек. Троих пострадавших госпитализировали, остальным помощь оказали на месте.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Основатель Readovka может попытаться надавить на соучастников хищения
Заставлял слизывать кровь: школьницу год насиловал брат ее друга
Экономист оценил, насколько выгодно оформить отпуск в мае
Бивол и Бетербиев не смогли договориться о месте третьего боя
В Сызрани раскрыли состояние госпитализированных после обрушения подъезда
В Ташкенте состоялась выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
В Самарской области сделали заявление о помощи родным погибших в Сызрани
В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
Адвокат рассказал, сколько экс-муж Лерчек пробудет в «Бутырке»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
