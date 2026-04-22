«Пусть готовятся»: депутат ответил, что ждет ВСУ за атаки на Сызрань Депутат Колесник: ВСУ ждет мощнейший удар возмездия за атаки на Сызрань

Вооруженные силы Украины столкнутся с мощным ударом возмездия за свои атаки на Сызрань, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, минувшей ночью российская армия уже атаковала одесский порт.

Во-первых, беспилотники [ВСУ] могли лететь [на Сызрань] с разных территорий, это подлежит внимательному изучению. Если выяснится, что дроны запускались из российских регионов «спящими ячейками», необходимо оперативно определить, откуда, кто и как это совершил. С Украины, конечно, будут также атаковать, это понятно. Что касается ответа, уже сегодня ночью был нанесен удар возмездия по одесскому порту. [ВС РФ] снесли там часть инфраструктуры и причалов, атаковали под Сумами, уничтожили порядка 10 [украинских] офицеров, которые участвовали в атаке на Курск, выжгли командные пункты [ВСУ]. Но я уверяю, это только увертюра. Симфония будет впереди, пусть готовятся, — высказался Колесник.

Он подчеркнул, что в данный момент необходимо поддержать пострадавших в Сызрани и уделить особое внимание тем, кто находится во временных убежищах. При этом, по словам депутата, важно не допустить подобных атак в будущем. Парламентарий добавил, что минувшей ночью было перехвачено около 155 украинских беспилотников.

Ранее в МЧС России сообщили, что после атаки украинских беспилотников на Сызрань под завалами обрушенного подъезда нашли тела двух человек. Троих пострадавших госпитализировали, остальным помощь оказали на месте.