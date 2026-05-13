13 мая 2026 в 19:07

Богомаз сообщил о новой жертве удара ВСУ по брянскому селу

В брянском селе Старая Погощь при атаке ВСУ погиб человек, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он был уроженцем Ставропольского края. Глава региона выразил соболезнования близким мужчины. Информации о пострадавших нет.

ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Старая Погощь Суземского района. <…> К сожалению, погиб мирный житель Ставропольского края, — отметил он.

Ранее Богомаз сообщил, что при ударе ВСУ на территорию отделения «Почты России» в брянском Севске погиб мирный житель. Здание и три припаркованных рядом автомобиля получили повреждения. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков до этого рассказал, что мужчина, получивший ранение в результате атаки ВСУ при помощи дрона в селе Бессоновка, умер в клинической больнице. По словам главы региона, ранения оказались несовместимы с жизнью. До этого ВСУ атаковали поселок Разумное в Белгородской области. Как сообщил Гладков, пострадали пять человек, включая ребенка.

