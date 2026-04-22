В ДНР раскрыли схему со «взяткой» сотрудникам ФСБ В ДНР задержали афериста за присвоение 4 млн рублей

В ДНР задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве с выманиванием 4 млн рублей под предлогом передачи взятки сотрудникам ФСБ, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Его задержали в момент передачи денег.

В Амвросиевке ДНР ФСБ задержала мошенника, который под видом дачи взятки сотрудникам органов безопасности выманил у своего знакомого 4 млн рублей. Мужчина сообщил своему знакомому, что через личные связи в ФСБ может способствовать прекращению уголовного дела в отношении его родственника, ранее задержанного региональным управлением ФСБ за взяточничество, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что существует три главных правила, помогающих защититься от телефонных мошенников. Одно из них — прекращение разговора при звонке от неизвестных. Кем бы ни представлялся незнакомец по телефону, например сотрудником поликлиники или социального фонда, нужно положить трубку.

До этого в пресс-центре МВД России сообщили о новой мошеннической схеме, основанной на тактике обратного звонка. Злоумышленники рассылают гражданам СМС или сообщения в мессенджерах о якобы взломе аккаунта, убеждая жертву перезвонить по указанному номеру, после чего в ходе разговора выманивают код доступа к порталу «Госуслуги».