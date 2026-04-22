В школах Сызрани занятия для учащихся первой смены отменены

В образовательных учреждениях Сызрани были отменены занятия первой смены из-за последствий атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщили 63.RU в пресс-службе правительства Самарской области. Меры были приняты в целях обеспечения безопасности учащихся и сотрудников учебных заведений.

Все занятия (в первую учебную смену) в образовательных учреждениях Сызрани были отменены. Учебный процесс очно будет организован во вторую смену, — добавили в пресс-службе.

Ситуация остается на контроле профильных министерств, а возвращение к штатному режиму работы школ ожидается уже во второй половине дня.

Утром 22 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки ВСУ. На месте работают девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф.

Число пострадавших при обрушении жилого дома в Сызрани увеличилось до 12 человек. Обломки БПЛА также повредили второй дом. Пострадавшим оказывают помощь медики и психологи. Обнаружены тела двоих погибших.