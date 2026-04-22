Юрист ответил, строительство какой теплицы может обернуться штрафом

Строительство капитальной теплицы на фундаменте на дачном участке может привести к штрафу, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. По его словам, сумма взыскания за такое административное правонарушение достигает 20 тыс. рублей.

На участке под индивидуальное жилищное строительство допускается жилой дом, выращивание сельхозкультур, гаражи и хозяйственные постройки. Теплица с помидорами, огурцами или зеленью в обычной ситуации допустима. Однако важно помнить о фундаменте. Капитальная постройка, прочно связанная с землей и не переносимая без несоразмерного ущерба, уже подпадает под признаки недвижимости, и тогда встает вопрос оформления. Использование земли не по целевому назначению влечет административную ответственность. Для граждан штраф составляет 0,5–1% от кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тыс. рублей, а при отсутствии оценки — 10–20 тыс. рублей, — предупредил Русяев.

Он подчеркнул, что небольшой курятник можно рассматривать только как хозяйственную постройку для личных нужд. При этом, по словам юриста, его размещение не должно превращать участок в коммерческое птицеводство, а также обязано соответствовать ветеринарным и санитарным нормам.

С 1 марта 2026 года в Земельном кодексе действует новая глава о видах разрешенного использования. По ее логике правообладатель выбирает основной или вспомогательный ВРИ только из тех, что установлены для его территориальной зоны. Поэтому один и тот же вопрос о капитальном хозблоке в соседних муниципалитетах может решаться по-разному. До запуска любой фермы имеет смысл взять выписку ЕГРН, свериться с правилами землепользования и застройки и при товарных планах менять ВРИ на ЛПХ или землю сельхозназначения, — резюмировал Русяев.

Ранее руководитель общественной приемной Союза садоводов Людмила Бурякова заявила, что за сжигание мусора на дачных участках с нарушением правил предусмотрен штраф до 20 тысяч рублей. По ее словам, такие меры принимаются при несоблюдении требований пожарной безопасности.