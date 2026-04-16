Дачникам в России объяснили, как избежать штрафа до 20 тыс. рублей за мусор

Дачников в РФ ждет штраф до 20 тыс. рублей за нарушение правил сжигания мусора

За нарушение правил сжигания мусора на дачных участках предусмотрен штраф, который может достигать 20 тыс. рублей, сообщила РИА Новости руководитель общественной приемной Союза садоводов Людмила Бурякова. Такие меры применяются при несоблюдении требований пожарной безопасности.

Разводить костер на участке, чтобы пожечь старую листву, ветки, ботву, можно в вырытой яме глубиной не менее 30 сантиметров и диаметром не более 1 метра. Также можно использовать металлическую бочку. Эта бочка должна быть прочно установлена, — заявила Бурякова.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил: строительство бани или гаража на дачном участке может обернуться штрафом до 20 тыс. рублей. По его словам, речь идет о самовольных постройках, которые также могут обязать снести.

До этого председатель комитета Мособлдумы Владимир Шапкин рассказал, что неправильное размещение мангала на даче может обернуться штрафом до 50 тыс. рублей. Он напомнил, что жарить шашлыки можно только в металлическом или кирпичном мангале, жаровне или печи.

