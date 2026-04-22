Трамп угодил в «библейский» скандал Трамп подвергся критике из-за участия в марафоне по чтению Библии

На президента США Дональда Трампа обрушилось недовольство американцев из-за участия в марафоне по чтению Библии, сообщает Independent. Отмечается, что политик озвучил отрывок из Ветхого Завета в Овальном кабинете Белого дома.

Известно, что Трамп также разместил в соцсетях сгенерированное ИИ свое фото в образе «целителя», похожего на Иисуса Христа. Критики президента назвали его выходку «политическим трюком». При этом сторонники лидера похвалили президента «за утверждение американской национальной идентичности».

Ранее опрос показал — около 51% американцев полагают, что когнитивные способности Трампа ухудшились за последний год. Мнения разделились: ухудшение отметили 85% демократов, 54% независимых избирателей и 14% республиканцев.

Также сообщалось, что Трамп несколько часов кричал на помощников, узнав о сбитом в начале апреля над Ираном американском истребителе F-15E. Он опасался повторения кризиса с заложниками 1979 года, когда иранские студенты захватили посольство США в Тегеране и удерживали 66 американских дипломатов и сотрудников.