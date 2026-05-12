Фигуристка Муравьева меняет спортивное гражданство: что происходит

Фигуристка Софья Муравьева попросила исключить ее из сборной России. По информации РИА Новости, девушка рассматривает вопрос о смене гражданства. Как на это отреагировали в России, за какую страну может выступать Муравьева, почему ушла от тренеров Евгения Плющенко и Алексея Мишина — в материале NEWS.ru.

Что известно о возможном смене гражданства фигуристки Муравьевой

По данным РИА Новости, Муравьева попросила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) отчислить ее из сборной страны. Данное решение связывают с желанием 19-летней девушки сменить спортивное гражданство в ближайшее время. По информации РИА Новости, Муравьева уже могла отправить официальное письмо с просьбой отчислить ее из сборной.

Муравьева является бронзовым (2023) и серебряным призером (2024) чемпионата России. В 2022 году она победила на первенстве страны по прыжкам. В минувшем сезоне Муравьева заняла пятое место на чемпионате России.

Почему фигуристка Муравьева ушла от Плющенко и Мишина

Зимой 2020 года, на тот момент, 13-летняя Муравьева отправилась на просмотр к Этери Тутберидзе. На протяжении месяца юная фигуристка боролась за возможность попасть в группу именитого тренера, но специалист не стала работать со спортсменкой.

В 2021 году наставником Муравьевой стал олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Под его руководством Софья попала в сборную России. В апреле 2025 года Муравьева покинула академию «Ангелы Плющенко» с формулировкой «не должным образом исполняет свои обязанности и не соответствует требованиям тренерского состава».

Софья Муравьева в Санкт-Петербурге, во Дворце спорта «Юбилейный»

«Все, что ни происходит, — все к лучшему. Я никогда никому не делала ничего плохого, всем желаю только добра и счастья! Все мы под богом ходим… Я двигаюсь только вперед, к своим мечтам, и для этого работаю, независимо от сложившихся обстоятельств. Я благодарна всем, кто вкладывал в меня свою душу, силы и время», — написала спортсменка в соцсетях, комментируя уход из академии Плющенко.

Спустя неделю Муравьева начала тренироваться у Мишина. По инициативе специалиста 6 мая 2026 года фигуристку отчислили из группы.

«Я прекратил сотрудничество с Соней Муравьевой в связи с тем, что мои планы по дальнейшей совместной работе не совпадали с ее жизненной позицией», — объяснил Мишин.

На данный момент неизвестно, под чьим руководством Муравьева будет готовиться к сезону. По данным РИА Новости, Плющенко и Тутберидзе на данный момент не рассматривают возможность сотрудничества с фигуристкой.

За какую страну может выступать фигуристка Муравьева

По данным «Спорт-Экспресса», Муравьева хотела бы выступать за сборную Франции. В 2025 году она участвовала в международных сборах с хореографом Бенуа Ришо, который поставил фигуристке одну из программ. Также спортсменка вдохновилась примером Софьи Самоделкиной, которая перешла в сборную Казахстана и выступила на Олимпиаде. В апреле 2026 года Муравьева выкладывала в соцсетях фотографии из Парижа, где проводила отпуск.

По данным РИА Новости, девушка некоторое время назад хотела поработать с Рафаэлом Арутюняном в США. По слухам, фигуристка якобы рассматривает переход в американскую сборную.

Как в России отреагировали на новость о смене гражданства Муравьевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала слухами возможный переход Муравьевой в сборную США. Она отметила, что фигуристка задумалась о смене гражданства из-за желания выступить на международных турнирах. Российские фигуристы до сих пор не могут участвовать в чемпионатах мира и Европы.

Татьяна Тарасова

«Я ничего не знаю о ее желании перейти в другую сборную. Видимо, хочет выступать на чемпионатах Европы и мира, Олимпийских играх. В любой стране, куда она уйдет, это возможно сразу», — считает Тарасова.

Хореограф Илья Авербух предположил, что Муравьева хочет сменить спортивное гражданство из-за минимальных шансов отобраться в сборную России.

«Очень много наших спортсменов, которые понимают, что шансы пробиться в состав сборной России минимальные, поэтому принимают решение выступать за другие страны. Понятно, что Софье попасть в состав нашей национальной команды сложно. Такие рассуждения вполне реальны», — сказал Авербух.

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова не удивилась новости о желании Муравьевой сменить спортивное гражданство. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что для фигуристки это шанс выступить на международных турнирах.

«Ее будет не хватать на российских стартах. Но поток фигуристов у нас большой. Одни спортсмены сменяют других. С одной стороны, Софья — это потеря для российского фигурного катания, потому что это спортсменка с именем. Но если смотреть в общем на конкуренцию внутри страны, то у нас много молодых, кто наступает на пятки», — заявила Леонова.

Вопрос возможной смены спортивного гражданства фигуристкой Софьей Муравьевой надо рассматривать отдельно, заявил NEWS.ru почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник. Он отметил, что не слышал подобных просьб от девушки.

«Я лично не слышал об этом желании Софьи. Вопрос смены гражданства надо рассматривать отдельно. Она — член сборной России, в нее вкладывались силы и средства. Нельзя просто так сказать „спасибо, я пошла куда хочу“. Федерация другой страны должна просить ФФККР отпустить ее. А про какую страну речь — не понятно. Я не слышал такие просьбы», — сказал Лакерник.

В некоторых случаях федерации могут устанавливать особый срок ожидания после получения запроса на переход спортсмена в другую сборную. По правилам ФФКР, для членов сборной установлен двухлетний карантин с момента получения запроса на смену гражданства. Это значит, что 19-летняя Муравьева может на пару лет вообще остаться без соревнований.

Софья Муравьева

«Я уже устал говорить о том, что российское фигурное катание не будет донором для других федераций, это просто неправильно», — говорил президент ФФККР Антон Сихарулидзе в декабре 2025 года на тему смены спортивного гражданства.

