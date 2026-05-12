Почетный вице-президент ISU оценил желание Муравьевой сменить гражданство

Вопрос возможной смены спортивного гражданства фигуристкой Софьей Муравьевой надо рассматривать отдельно, заявил NEWS.ru почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник. Он отметил, что не слышал подобных просьб от девушки.

Я лично не слышал об этом желании Софьи. Вопрос смены гражданства надо рассматривать отдельно. Она — член сборной России, в нее вкладывались силы и средства. Нельзя просто так сказать «спасибо, я пошла куда хочу». Федерация другой страны должна просить ФФККР (Федерацию фигурного катания на коньках России. — NEWS.ru) отпустить ее. А про какую страну речь — не понятно. Я не слышал такие просьбы, — сказал Оакерник.

Ранее РИА Новости со ссылкой на несколько источников сообщили, что Муравьева попросила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) отчислить ее из сборной страны. Данное решение связывают с желанием девушки сменить спортивное гражданство в ближайшее время. 19-летняя фигуристка уже могла отправить соответствующее официальное письмо. В минувшем сезоне Муравьева заняла пятое место на чемпионате России. Несколько дней назад фигуристка прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным по инициативе последнего.