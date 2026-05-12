12 мая 2026 в 14:08

Почетный вице-президент ISU оценил желание Муравьевой сменить гражданство

Лакерник заявил, что не слышал просьбу фигуристки Муравьевой о смене гражданства

Софья Муравьева Софья Муравьева Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Вопрос возможной смены спортивного гражданства фигуристкой Софьей Муравьевой надо рассматривать отдельно, заявил NEWS.ru почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник. Он отметил, что не слышал подобных просьб от девушки.

Я лично не слышал об этом желании Софьи. Вопрос смены гражданства надо рассматривать отдельно. Она — член сборной России, в нее вкладывались силы и средства. Нельзя просто так сказать «спасибо, я пошла куда хочу». Федерация другой страны должна просить ФФККР (Федерацию фигурного катания на коньках России. — NEWS.ru) отпустить ее. А про какую страну речь — не понятно. Я не слышал такие просьбы, — сказал Оакерник.

Ранее РИА Новости со ссылкой на несколько источников сообщили, что Муравьева попросила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) отчислить ее из сборной страны. Данное решение связывают с желанием девушки сменить спортивное гражданство в ближайшее время. 19-летняя фигуристка уже могла отправить соответствующее официальное письмо. В минувшем сезоне Муравьева заняла пятое место на чемпионате России. Несколько дней назад фигуристка прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным по инициативе последнего.

Кирилл Николаев
К. Николаев
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
