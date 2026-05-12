12 мая 2026 в 18:25

«Ни в коем случае»: Фицо ответил на вопрос об участии Словакии в конфликтах

Роберт Фицо Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press
Словакия не намерена вступать в какой-либо вооруженный конфликт и становиться его частью, заявил премьер-министр страны Робер Фицо на церемонии открытия Международной ярмарки оборонной и охранной промышленности IDEB Defence & Security 2026 в Братиславе. Глава правительства подчеркнул миролюбивую позицию Братиславы. Соответствующее видео опубликовано на странице Фицо в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Мир не является само собой разумеющимся [фактом]. Словакия однозначно является государством, которое ни в коем случае не собирается вести любой военный конфликт или быть его частью, — сказал он.

Ранее Фицо на государственных торжествах по случаю 81-й годовщины Победы в городе Липтовски-Микулаш заявил, что свобода и мир пришли в Словакию благодаря «востоку» и Красной армии. Он также призвал другие страны не забывать об этом.

До этого Фицо подтвердил, что передал президенту России Владимиру Путину слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности провести встречу «в любом формате». Он констатировал, что без прямого диалога на уровне глав государств конфликт завершить не удастся.

