12 мая 2026 в 18:31

Мирный житель пострадал при атаке украинского дрона на автомобиль

Мирный житель пострадал при ударе БПЛА по машине в брянском селе Кистер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мирный житель пострадал при ударе украинского БПЛА по движущемуся автомобилю, сообщил в соцсетях губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, инцидент произошел в селе Кистер Погарского района. Пострадавшего госпитализировали и оказали всю необходимую медицинскую помощь.

ВСУ атаковали FPV-дронами село Кистер Погарского района. В результате целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранен мирный житель, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Оренбурге прогремел взрыв, в регионе объявлена угроза атаки украинских беспилотников. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали. Вскоре губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев уточнил, что при отражении атаки беспилотника был поврежден жилой дом.

До этого пресс-служба Минобороны России проинформировала, что более 30 тыс. нарушений перемирия украинской стороной зафиксировано в период с 8 по 11 мая. По данным ведомства, российская армия зеркально реагировала на действия противника.

