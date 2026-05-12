«Литрес» начал удалять некорректные маркировки о наркотиках с детских книг

Книжный сервис «Литрес» инициировал удаление некорректных предупреждающих маркировок с детских книг, которые были добавлены после вступления в силу закона о запрете пропаганды наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы. В компании пояснили, что технический сбой произошел из-за ошибочных метаданных.

В «Литресе» уточнили, что, согласно действующим нормам, произведения детской литературы, опубликованные до 1 августа 1990 года, полностью выведены из-под действия требований о маркировке контента с упоминанием запрещенных веществ и не нуждаются в каких-либо предупреждениях.

Что касается книг с возрастным рейтингом 12+ и выше, которые были изданы или переведены позже, их анализ проводится в точечном режиме и строго по рекомендациям отраслевых организаций. Сейчас сервис находится в постоянном диалоге с правообладателями.

Ранее член Генсовета «Единой России» Герой России Евгений Поддубный заявил, что вступление в силу закона о запрете пропаганды наркотиков не является основанием для огульного уничтожения художественных произведений. По мнению военкора, профессиональному сообществу нужно дать больше прав, чтобы избежать неразумных ограничений.

Общество
книги
маркировки
наркотики
