22 апреля 2026 в 12:09

Бывший украинский солдат рассказал, как ВСУ уничтожили дом его матери

Командир отряда им. Мартына Пушкаря сообщил, что ВСУ уничтожили дом его матери

Фото: Социальные сети
Иностранные журналисты, блогеры и общественные деятели из стран Азии, Европы и Латинской Америки встретились с бывшими военнослужащими ВСУ, вступившими в добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря, передает ТАСС. Командир подразделения сообщил им, что украинский дрон уничтожил дом его матери в Гуляйполе Запорожской области.

Мероприятие прошло в рамках пресс-тура в ДНР, организованного командой писателя Захара Прилепина. В начале пресс-конференции командир отряда Александр Орлов подробно рассказал об уничтожении украинскими войсками дома его матери, а участникам встречи показал видео разрушенного жилья и обломки беспилотника ВСУ. Бойцы отряда также рассказали иностранцам о насильственной мобилизации на Украине и заявили, что считают украинский народ заложником нелегитимного правительства Владимира Зеленского.

Ранее Вооруженные силы Украины уничтожили лагерь собственных наемников под Купянском. Жертвами дружественного огня стали несколько бразильцев, вступивших в армию противника. Наводчик РСЗО Vampire ошибся при вводе координат и выпустил снаряды по месту дислокации наемников из латиноамериканских стран в районе села Михайловка, что в пяти километрах от Купянска. Сообщалось, что всего ранения получили более 30 военнослужащих.

В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
В Госдуме забили тревогу из-за состояния каждого второго российского лифта
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Операцию по спасению лисы устроили сотрудники предприятия в Ленобласти
Хозяйка пса-заложника из Петербурга исчезла вместе с ребенком
Патриарх Кирилл сообщил о зверских нападениях на христиан в двух странах
Политолог ответил, стоит ли ожидать представителей США на параде Победы
Белый дом составил список ослушников НАТО
Профессор рассказала о пользе иммунопрофилактики
Тело мужчины обнаружили на берегу Москвы-реки
Подросток убил туристку статуей
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

