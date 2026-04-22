Бывший украинский солдат рассказал, как ВСУ уничтожили дом его матери Командир отряда им. Мартына Пушкаря сообщил, что ВСУ уничтожили дом его матери

Иностранные журналисты, блогеры и общественные деятели из стран Азии, Европы и Латинской Америки встретились с бывшими военнослужащими ВСУ, вступившими в добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря, передает ТАСС. Командир подразделения сообщил им, что украинский дрон уничтожил дом его матери в Гуляйполе Запорожской области.

Мероприятие прошло в рамках пресс-тура в ДНР, организованного командой писателя Захара Прилепина. В начале пресс-конференции командир отряда Александр Орлов подробно рассказал об уничтожении украинскими войсками дома его матери, а участникам встречи показал видео разрушенного жилья и обломки беспилотника ВСУ. Бойцы отряда также рассказали иностранцам о насильственной мобилизации на Украине и заявили, что считают украинский народ заложником нелегитимного правительства Владимира Зеленского.

Ранее Вооруженные силы Украины уничтожили лагерь собственных наемников под Купянском. Жертвами дружественного огня стали несколько бразильцев, вступивших в армию противника. Наводчик РСЗО Vampire ошибся при вводе координат и выпустил снаряды по месту дислокации наемников из латиноамериканских стран в районе села Михайловка, что в пяти километрах от Купянска. Сообщалось, что всего ранения получили более 30 военнослужащих.