Проблемы с интернетом довели фармкомпанию до суда с Роспотребнадзором

«Сибирское здоровье» просит Роспотребнадзор отозвать иск о неверной маркировке

Компания «Сибирское здоровье», специализирующаяся на производстве косметики и биологически активных добавок, направила в столичное управление Роспотребнадзора просьбу отозвать иск о неправильной маркировке продукции в «Честном знаке», передает РИА Новости. Причиной неверной идентификации стали проблемы с интернетом.

Компания уже подготовила обращение в Роспотребнадзор с просьбой отозвать данный иск. <…> Предмет обращения связан с единичными случаями сбоев онлайн-проверки в системе «Честный знак» — она вышла за установленный регламентом срок. Такое возможно при нестабильном интернет-соединении — система опаздывает с завершением онлайн-проверки кодов. В современных условиях мы регулярно испытываем проблемы с каналами связи, и Роспотребнадзор выявил единичные сбои проверки, — пояснили в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что все нанесенные коды соответствуют требованиям регулятора, а продукция — нормам качества. Упоминание в иске молочной продукции в компании назвали ошибочным, так как предприятие ее не производит и не продает.

В «Сибирском здоровье» заявили, что будут сотрудничать с надзорными органами для урегулирования ситуации. Внутренняя проверка подтвердила, что качество связи может влиять на проверку маркировки небольшой части оборота. В связи с этим компания изменила серверное программное обеспечение для установки локального модуля «Честный знак» и тестирует его для повышения надежности системы.

Ранее глава российского ретейлера Х5 (управляет торговыми сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик») Екатерина Лобачева заявляла, что проблему безналичных расчетов в условиях отсутствия мобильного интернета можно решить с помощью оплаты «как в самолете». По ее словам, когда связь отсутствует полностью, компания ищет подходящие варианты, которые уже существуют на рынке.

