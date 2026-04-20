В России придумали, как оплачивать покупки без интернета Глава Х5 Лобачева: без интернета можно оплачивать покупки как в самолете

Проблему безналичных расчетов в условиях отсутствия мобильного интернета можно решить с помощью оплаты «как в самолете», такую точку зрения в разговоре с РБК озвучила глава российского ретейлера Х5 (управляет торговыми сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик») Екатерина Лобачева. По ее словам, когда связь отсутствует полностью, компания ищет подходящие варианты, которые уже существуют на рынке.

Хороший инструмент — как в самолете. Пассажиры же платят там карточкой, когда интернета нет, а когда он появляется, происходит сверка, — пояснила Лобачева.

Ранее стало известно, что в Москве зафиксировали рост спроса на офисные помещения. Как рассказали аналитики, бизнес стал гораздо активнее возвращать сотрудников с удаленки в том числе из-за возникших у них проблем с интернетом.

Между тем эксперт по информационной безопасности Даниил Бориславский рассказал, что мошенники начали использовать ограничение работы интернета для обмана пользователей. По его словам, они распространяют фишинговые ссылки, которые якобы помогают обходить блокировки и отключения.