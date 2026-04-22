Росгвардия проверила работу ЧОПа после нападения в уфимской гимназии

Росгвардия приостановила лицензию ЧОПа после нападения в гимназии Уфы

Росгвардия приостановила действие лицензии частной охранной организации «Арслан плюс» в Уфе, которая отвечала за безопасность в гимназии, где произошло нападение, сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника отдела Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Башкирии Артура Ахмадиева. По его словам, проверка подтвердила наличие грубых нарушений в работе ЧОПа.

В феврале мы провели внеплановую проверку частной охранной организации «Арслан плюс», проверили 30 объектов, это объекты образования. В 22 выявили грубые нарушения лицензионных требований. <...> Приостановили деятельность данной частной охранной организации на 45 суток, — сказал он.

В начале февраля уфимский девятиклассник открыл огонь из страйкбольного автомата в одной из гимназий. Никто не пострадал, подростка задержали. Школьник использовал винтовку, купленную в онлайн-магазине. Сообщалось, что он недавно перевелся в школу и не смог найти общий язык со сверстниками.

Также девятиклассник опубликовал видео, как стреляет из страйкбольного автомата и взрывает петарды. Кадры появились за два дня до нападения. На них подросток стоит в лесу один и стреляет. Через некоторое время он бросает петарды.