Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 12:08

Росгвардия проверила работу ЧОПа после нападения в уфимской гимназии

Росгвардия приостановила лицензию ЧОПа после нападения в гимназии Уфы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Росгвардия приостановила действие лицензии частной охранной организации «Арслан плюс» в Уфе, которая отвечала за безопасность в гимназии, где произошло нападение, сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника отдела Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Башкирии Артура Ахмадиева. По его словам, проверка подтвердила наличие грубых нарушений в работе ЧОПа.

В феврале мы провели внеплановую проверку частной охранной организации «Арслан плюс», проверили 30 объектов, это объекты образования. В 22 выявили грубые нарушения лицензионных требований. <...> Приостановили деятельность данной частной охранной организации на 45 суток, — сказал он.

В начале февраля уфимский девятиклассник открыл огонь из страйкбольного автомата в одной из гимназий. Никто не пострадал, подростка задержали. Школьник использовал винтовку, купленную в онлайн-магазине. Сообщалось, что он недавно перевелся в школу и не смог найти общий язык со сверстниками.

Также девятиклассник опубликовал видео, как стреляет из страйкбольного автомата и взрывает петарды. Кадры появились за два дня до нападения. На них подросток стоит в лесу один и стреляет. Через некоторое время он бросает петарды.

Регионы
Уфа
Росгвардия
школы
Башкирия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
В Госдуме забили тревогу из-за состояния каждого второго российского лифта
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Операцию по спасению лисы устроили сотрудники предприятия в Ленобласти
Хозяйка пса-заложника из Петербурга исчезла вместе с ребенком
Патриарх Кирилл сообщил о зверских нападениях на христиан в двух странах
Политолог ответил, стоит ли ожидать представителей США на параде Победы
Белый дом составил список ослушников НАТО
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.