Подготовка девятиклассника к нападению на гимназию попала на видео Школьник стрелял из страйкбольного автомата до нападения на гимназию в Уфе

Девятиклассник, напавший на школу в Уфе, публиковал видео, как стреляет из страйкбольного автомата и взрывает петарды. Опубликованные телеканалом UTV кадры появились за два дня до нападения. На них подросток стоит в лесу один и стреляет. Через некоторое время он бросает петарды.

Ранее появились кадры из гимназии № 16, на которую напал вооруженный девятиклассник. На опубликованном видео ученики рассказывают, что их закрыли после урока физкультуры.

Также стало известно, что реанимобиль приехал к гимназии №16, на которую напал подросток. На месте происшествия работают полицейские и сотрудники других экстренных служб.

После этого появилась информация, что девятиклассник выстрелил в учителя и трех одноклассников из пластикового пневматического автомата. Как уточнили в МВД Башкирии, школьник также взорвал петарду во время нападения. Его задержали прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии.

Кроме того, появилась информация, что между напавшим на школу девятиклассником и его родителями ранее возникали ссоры, однако в целом семью характеризуют как благополучную. Родители подростка знали о его конфликтах в школе.