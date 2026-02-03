Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 10:00

Реанимобиль приехал к гимназии после нападения девятиклассника

Реанимобиль, МВД и другие службы приехали к уфимской гимназии после стрельбы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Реанимобиль приехал к гимназии №16, на которую напал девятиклассник с травматическим пистолетом, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, также на месте происшествия собрались полицейские и сотрудники других экстренных служб.

Ранее сообщалось, что напавший на уфимскую гимназию №16 девятиклассник пришел в образовательное учреждение с травматическим пистолетом и подстрелил учителя. Инцидент произошел на третьем уроке. На опубликованном на канале фото одетый во все черное светловолосый подросток сфотографировал себя в зеркале с оружием. По предварительной информации, именно он напал на гимназию.

При этом первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев опроверг появившуюся в СМИ информацию о пострадавших в результате нападения на школу в Уфе. В своем Telegram-канале вице-премьер сообщил, что в школе никто не получил ранений.

До этого стало известно, что перед нападением на школу в Нижнекамске подросток сделал несколько фотографий и отправил их в чат одноклассников. После этого мальчик пришел в лицей. Уборщица попыталась его остановить, в ответ он выстрелил из сигнального пистолета и ранил ее в руку.

Уфа
нападения
школы
реанимации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подозреваемого в убийстве мальчика доставят в суд 3 февраля
В США узнали о готовности Ирана пойти на большую уступку
Четырехлетняя девочка погибла на глазах матери
Стало известно, что грозит убийце девятилетнего Паши в Санкт-Петербурге
В МИД России исключили демарши за полтора дня до истечения срока ДСНВ
Маск заявил о начале в США гражданской войны
Дети депутата Госдумы Дорошенко фигурируют в уголовном деле о мошенничестве
В Госдуме предложили ввести субсидии на ЖКХ за помощь в уборке снега
Известный 26-летний бодибилдер умер во сне
«Лечение рака без химиотерапии»: глава РАН рассказал о прорывной разработке
Жительница Новосибирска хочет добиться компенсации за смерть дочери в ДТП
На Западе решили, как будут отвечать на нарушение перемирия на Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 февраля: где сбои в России
Диброва рассказала, как подбирает свой гардероб
Криминалист ответил, кто мог подтолкнуть ученика к нападению на школу в Уфе
Вулкан Шивелуч получил красный код авиационной опасности
Бывший завод General Motors в Шушарах больше не простаивает
Ученик гимназии в Уфе поделился пугающими подробностями нападения на школу
Погода в Москве во вторник, 3 февраля: мороз ослабнет уже к вечеру?
Матерей и погибших новорожденных в Новокузнецке направят на экспертизы
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.