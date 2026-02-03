Реанимобиль приехал к гимназии после нападения девятиклассника Реанимобиль, МВД и другие службы приехали к уфимской гимназии после стрельбы

Реанимобиль приехал к гимназии №16, на которую напал девятиклассник с травматическим пистолетом, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, также на месте происшествия собрались полицейские и сотрудники других экстренных служб.

Ранее сообщалось, что напавший на уфимскую гимназию №16 девятиклассник пришел в образовательное учреждение с травматическим пистолетом и подстрелил учителя. Инцидент произошел на третьем уроке. На опубликованном на канале фото одетый во все черное светловолосый подросток сфотографировал себя в зеркале с оружием. По предварительной информации, именно он напал на гимназию.

При этом первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев опроверг появившуюся в СМИ информацию о пострадавших в результате нападения на школу в Уфе. В своем Telegram-канале вице-премьер сообщил, что в школе никто не получил ранений.

До этого стало известно, что перед нападением на школу в Нижнекамске подросток сделал несколько фотографий и отправил их в чат одноклассников. После этого мальчик пришел в лицей. Уборщица попыталась его остановить, в ответ он выстрелил из сигнального пистолета и ранил ее в руку.