Появились подробности нападения на школу в Уфе

Напавший на уфимскую гимназию №16 девятиклассник пришел в образовательное учреждение с травматическим пистолетом и подстрелил учителя, передает Telegram-канал «112». Инцидент произошел на третьем уроке. На опубликованном на канале фото одетый во все черное светловолосый подросток сфотографировал себя в зеркале с оружием. По предварительной информации, именно он напал на гимназию.

Ранее ученики уфимской гимназии рассказали, что сначала услышали шум в коридоре. Учитель закрыл кабинет и велел им забаррикадировать дверь. Также уточнялось, что в день нападения во всех школах в Уфе проходила учебная тревога, поэтому не все сразу поняли, что нападение настоящее.

До этого суд арестовал 14-летнего подростка из Омской области, подозреваемого в попытке убить учеников и учителей школы. По версии следствия, он готовил нападение с использованием взрывчатки и оружия. Против юноши возбудили уголовное дело об участии в террористической организации. По информации СК, мальчик искал в интернете соответствующую информацию и участвовал в обсуждениях школьных массовых убийств.