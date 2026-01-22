Появились новые подробности нападения на школу в Нижнекамске Перед нападением на школу в Нижнекамске подросток сделал фото в маске и с ножом

Перед нападением на школу в Нижнекамске подросток сделал несколько фотографий и отправил их в чат одноклассников, пишет Telegram-канал Mash. Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на убийство» и «Халатность».

Как пишет канал, после фото мальчик пришел в лицей. Уборщица попыталась его остановить, в ответ он выстрелил из сигнального пистолета и ранил 53-летнюю женщину в руку. По информации канала, женщину госпитализировали, подростка задержали. У него обнаружили ранения, сейчас его осматривают медики.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске 13-летний лицеист напал с ножом на уборщицу учреждения. По предварительным сведениям, подросток также разбрасывал петарды в коридоре. Остальные дети в момент нападения закрылись в кабинетах. После произошедшего всех эвакуировали.

До этого ученица образовательного учреждения сообщила, что мальчик мог устроить поножовщину из-за буллинга. По ее словам, все случилось на уроке, дети и педагоги услышали звук, похожий на стрельбу. Все начали кричать, паниковать, добавила она.