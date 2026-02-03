Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 09:51

Информацию о жертвах нападения на школу в Уфе опровергли

Вице-премьер Башкирии опроверг информацию о жертвах нападения на школу в Уфе

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев опроверг появившуюся в СМИ информацию о пострадавших в результате нападения на школу в Уфе. В своем Telegram-канале вице-премьер сообщил, что в школе никто не получил ранений.

Пострадавших нет, — написал он.

Ранее стало известно, что напавший на уфимскую гимназию №16 девятиклассник пришел в образовательное учреждение с травматическим пистолетом и подстрелил учителя, передает Telegram-канал «112». Инцидент произошел на третьем уроке. На опубликованном на канале фото одетый во все черное подросток сфотографировал себя в зеркале с оружием. По предварительной информации, именно он напал на гимназию.

На место происшествия уже прибыли экстренные службы. Учащиеся рассказали Telegram-каналу SHOT, что слышали шум в коридоре. В этот же день в учреждении проходила учебная тревога, поэтому не все сразу поняли, что нападение произошло на самом деле.

Ранее в Нижнекамске 13-летний лицеист с ножом напал на уборщицу учреждения. Подросток также разбрасывал петарды в коридорах, пока остальные лицеисты в момент нападения закрылись в кабинетах. После этого всех эвакуировали.

