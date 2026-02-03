Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 11:27

Раскрыты подробности о семье напавшего на школу девятиклассника

Baza: родители напавшего на школу в Уфе подростка знали о его конфликтах в школе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Между напавшим на школу девятиклассником и его родителями ранее возникали ссоры, однако в целом семью характеризуют как благополучную, сообщает Telegram-канал Baza. Родители подростка знали о его конфликтах в школе.

Как уточняет канал, для родителей не было неожиданностью, что у сына возникали сложности в школе. По их словам, подросток сталкивался с конфликтами в учебном заведении и неоднократно жаловался на насмешки со стороны сверстников. Отец мальчика сообщил, что мальчик переживал из-за напряженной обстановки в классе и отсутствия друзей.

Ранее сообщалось, что девятиклассник совершил нападение на школу в Уфе. По предварительным данным, мальчик был вооружен травматическим пистолетом. На место прибыли медики и полиция. Злоумышленника задержали.

В МВД Башкирии сообщили, что девятиклассник, напавший на гимназию в Уфе, выстрелил из пластикового пневматического оружия в учителя и троих одноклассников. По информации ведомства, школьник также бросил петарду во время инцидента. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали подростка.

Уфа
школа
школьники
нападения
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили, что разрушает психику школьников
Наступление ВС РФ на Харьков 3 февраля: авиация устроила ВСУ ад на земле
Более 50 тыс. украинцев остались без света
Школьники массово скупают без паспорта «бодрящие» мармеладки
В файлах Эпштейна нашлось письмо об убитой принцем Эндрю секс-рабыне
Трамп обвинил Гарвард в антисемитизме и потребовал $1 млрд
Политолог ответил, когда сотрудничество РФ и США выйдет на новый уровень
В Госдуме оценили ограничения на финансовые операции россиян
Торговый центр в Петербурге заволокло дымом
Шойгу раскрыл, где Россия представит последние достижения своего ОПК
В российском регионе ввели ограничения на продажу алкоголя
Пасынок Сырского предрек отчиму трагический конец
Сказал уходить и направил пистолет: почему мальчик напал на гимназию в Уфе
Два района Киева остались без тепла
В Кировской области восстановили движение после схода вагонов
В Совбезе раскрыли детали переговоров с Мьянмой
Появились новые подробности о нападении со стрельбой на школу в Уфе
Королевская семья Британии: новости, Эпштейн знакомил Эндрю с россиянками
Стала известна пугающая версия об убийстве мальчика в Петербурге
Автомат школьника из Уфы оказался «игрушкой» из детского магазина
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.