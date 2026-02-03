Раскрыты подробности о семье напавшего на школу девятиклассника Baza: родители напавшего на школу в Уфе подростка знали о его конфликтах в школе

Между напавшим на школу девятиклассником и его родителями ранее возникали ссоры, однако в целом семью характеризуют как благополучную, сообщает Telegram-канал Baza. Родители подростка знали о его конфликтах в школе.

Как уточняет канал, для родителей не было неожиданностью, что у сына возникали сложности в школе. По их словам, подросток сталкивался с конфликтами в учебном заведении и неоднократно жаловался на насмешки со стороны сверстников. Отец мальчика сообщил, что мальчик переживал из-за напряженной обстановки в классе и отсутствия друзей.

Ранее сообщалось, что девятиклассник совершил нападение на школу в Уфе. По предварительным данным, мальчик был вооружен травматическим пистолетом. На место прибыли медики и полиция. Злоумышленника задержали.

В МВД Башкирии сообщили, что девятиклассник, напавший на гимназию в Уфе, выстрелил из пластикового пневматического оружия в учителя и троих одноклассников. По информации ведомства, школьник также бросил петарду во время инцидента. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали подростка.