«Держава служит»: Лавров о различных конфессиях в России

Россия веками представляет из себя родной дом для представителей различных конфессий, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на приеме по случаю Пасхи. По его словам, которые приводит РИА Новости, в этом проявляется отечественная сила на мировой арене.

На протяжении долгих веков наша держава служит родным домом для представителей различных конфессий и культур. Межнациональное и межрелигиозное согласие были и остаются стержневыми элементами внутриполитической стабильности и нашей силы на международной арене, — отметил дипломат.

Ранее Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи заявил, что необходимо сохранять перемирие и не допускать рецидива вооруженной конфронтации в Ближневосточном регионе. Иностранный министр в ответ проинформировал коллегу о позиции республики в связи с допущенными США нарушениями режима прекращения огня.

Также глава МИД РФ заявил, что силы, которые поддерживают состояние хаоса в Ближневосточном регионе, ставят перед собой цель расколоть исламский мир. По его словам, это абсолютно очевидно и не вызывает никаких сомнений.