Военэксперт ответил, как иностранные наемники усугубят положение ВСУ

Мятеж иностранных наемников усугубит положение Вооруженных сил Украины на фронте, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, не исключен риск возникновения массового восстания, вызванного страхом перед значительными потерями в украинской армии.

Я думаю, что протесты иностранных наемников ВСУ скоро обретут массовый характер, и это усугубит положение украинцев на фронте. Иностранцы видят огромные потери, поэтому оставляют позиции в попытке спастись самим. Их мотивация воевать подкреплена исключительно деньгами. Украинское командование затыкает дыры на фронте наемными бойцами, без разбора бросая их как на приграничные направления, так и в отдаленные участки. Это большая ошибка, поскольку ожидать мятежа можно в любом месте, — высказался Дандыкин.

Ранее в российских силовых структурах заявили, что группа иностранных наемников ВСУ покинула свои позиции и подняла вооруженный мятеж после неудачной контратаки возле села Песчаного в Харьковской области. По различным оценкам, численность группы может достигать до 300 человек.