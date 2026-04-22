США решили забрать вообще все деньги мира: что это значит

Глава крупнейшей американской инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк предрек миру полную цифровизацию активов. По его прогнозам, акции, облигации, недвижимость и даже золото в конечном итоге пройдут «токенизацию». При этом эксперты сравнивают эту процедуру с «великим захватом», за счет которого мировые элиты хотят подмять под себя все финансовые ресурсы. Способны ли они реализовать этот план и как это отразится на России — в материале NEWS.ru.

Что сказал глава BlackRock Финк о токенизации активов

Финк заявил о грядущей «токенизации» еще осенью 2025 года, выступая на панельной дискуссии «Совет лидеров перемен: геоэкономика» в рамках форума «Инициатива будущих инвестиций» в Саудовской Аравии. По словам главы BlackRock, в течение ближайших 10 лет можно ожидать, что все финансовые активы в мире станут цифровыми — это полностью изменит структуру управления.

Фактически речь идет о том, что вместо владения физическим объектом или бумажным документом инвестор получит токен — запись в цифровом реестре. По словам Финка, это станет прорывом, поскольку позволит осуществлять мгновенные расчеты и демократизирует доступ к финансам через цифровые кошельки.

«Я думаю, что [токенизация] будет происходить очень быстро во всем мире. Но большинство стран к ней плохо готовы и недооценивают, как технологии меняют финансовую сферу», — подчеркнул глава BlackRock.

Основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев в беседе с NEWS.ru отметил, что Финк повторил свой тезис о полной цифровизации активов в ежегодном письме инвесторам, опубликованном в марте 2026 года.

«Он написал буквально: „Каждая акция, облигация, фонд и актив могут быть токенизированы“», — заметил Астафьев.

Кто стоит за планом «великого захвата»

Далеко не все инвесторы разделяют оптимизм Финка в вопросе токенизации. В 2023 году управляющий хедж-фондом Дэвид Роджерс Уэбб опубликовал книгу «Великий захват», в которой описаны правовые рамки для перехвата контроля над активами стоимостью триллионы долларов как у государственных и частных компаний, так и у рядовых граждан.

По его мнению, захват — главная конечная цель синхронного суперцикла накопления долгов, когда во многих странах мира одновременно растет долговая государственная, корпоративная или частная нагрузка.

«Это происходит по давно спланированному сценарию, дерзость и масштаб которого трудно охватить разумом. Будут экспроприированы все финансовые активы, деньги на депозитах в банках, акции, облигации и, следовательно, основная собственность всех государственных корпораций, включая все товарно-материальные запасы, здания и оборудование, землю, месторождения полезных ископаемых, изобретения и интеллектуальную собственность», — отметил Уэбб.

По его мнению, за планом «большого захвата» стоят мировые элиты, которые готовят конфискацию через юридические изменения в праве собственности, что приведет к уничтожению среднего класса. Это соотносится с идеями Финка, предлагающего заменить право владения активами на право доступа к ним. Если сегодня инвестор обладает имуществом, то завтра он будет иметь лишь запись в цифровом кошельке, ключ к которому есть не только у него, но и у регулятора.

В связи с этим Астафьев обратил внимание на важный нюанс.

«Под управлением BlackRock сегодня находятся свыше $11,5 трлн — это больше ВВП любой страны мира, кроме США и Китая. При этом крупнейший в мире токенизированный фонд денежного рынка — детище BlackRock», — подчеркнул он.

Почему Россия поддерживает мировой тренд на цифровизацию

Россия, как и многие страны мира, поддерживает тренд на цифровизацию. Однако, по словам Астафьева, она это делает по собственным прозрачным правилам игры. Например, в феврале 2026 года Министерство финансов РФ утвердило национальную концепцию токенизации реальных активов, которая предусматривает оцифровку недвижимости, товаров, прав собственности и ценных бумаг на блокчейне, что превращает их в «цифровые титулы». Заявленная цель концепции — повысить ликвидность реального сектора экономики и упростить инвестиции.

По мнению Астафьева, эта инициатива — один из многих инструментов, позволяющих России противостоять финансовому диктату Запада.

«Банк России ввел с 1 января новые правила доступа к цифровым финансовым активам — с разграничением по типу инвестора. В рамках БРИКС Резервный банк Индии официально предложил связать цифровые валюты центральных банков стран Альянса для трансграничных расчетов. Прорабатывается пилотная расчетная единица Unit, она обеспечена на 40% физическим золотом и на 60% валютами государств — членов объединения. Все это и есть реальный ответ на финансовый диктат: не запрет чужих технологий, а собственная инфраструктура с суверенным эмитентом и понятными правилами игры», — пояснил он.

Политолог Павел Салин в беседе с NEWS.ru отметил, что сейчас РФ движется в русле мировых тенденций. При этом он считает маловероятным полный переход финансовых отношений в цифровую сферу в нашей стране.

«Население никогда не доверяет полностью ни государству, ни финансовым структурам. В условиях стабильности, когда уровень доверия был высок, доля транзакций в нецифровой форме в России составляла чуть больше 10%. Сейчас, когда в мире усиливается нестабильность, может произойти ренессанс наличных отношений. Понимание того, что наличные — это твои деньги на сто процентов только тогда, когда ты их физически контролируешь, будет способствовать тому, что цифра может немного отступить», — подчеркнул он.

