25 марта 2026 в 16:50

Раскрыта цена на нефть, при которой миру грозит рецессия

Глава BlackRock Финк допустил глобальную рецессию при нефти по $150

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава BlackRock Ларри Финк допустил вероятность глобальной рецессии при цене на нефть $150 (12,1 тыс. рублей) за баррель, передает BBC. По его оценке, риски усиливаются в случае сохранения напряженности вокруг Ирана.

Если война прекратится, а Иран останется угрозой торговли, угрозой Ормузскому проливу, тогда я бы сказал, что в ближайшие годы нефть будет стоить больше $100, а то и $150, — сказал Финк.

По его оценке, один из сценариев предполагает урегулирование конфликта и снижение напряженности, что может привести к падению цен на нефть. Альтернативный сценарий предусматривает сохранение геополитических рисков и длительный период высоких цен на энергоносители. В этом случае последствия для мировой экономики могут быть значительными и выразиться в глубоком экономическом спаде. Финк указал, что текущая ситуация не повторяет условий, предшествовавших кризису 2007–2008 годов, поскольку финансовая система в настоящее время обладает большей устойчивостью.

Ранее СМИ сообщили, что решения президента США Дональда Трампа в торговой и миграционной сферах могут привести к рецессии американской экономики. По словам аналитиков, уровень инфляции в годовом исчислении в июле составил 2,7%. При этом количество рабочих мест на рынке труда увеличилось всего лишь на 22 тыс.

