В США спрогнозировали рецессию экономики из-за политики Трампа WP: политика Трампа может обернуться рецессией для экономики США

Решения президента США Дональда Трампа в торговой и миграционной сферах могут привести к рецессии американской экономики, заявили в издании The Washington Post (WP). По словам аналитиков, уровень инфляции в годовом исчислении в июле составил 2,7%.

При этом количество рабочих мест на рынке труда увеличилось всего лишь на 22 тыс. Если опускать периоды рецессии, это самые слабые показатели за последние 60 лет в сфере найма, констатировал бывший советник экс-главы США Барака Обамы Джейсон Фурман.

Некоторые на Уолл-стрит рассматривают возможность наступления рецессии, — уточнили журналисты.

По данным экономиста Renaissance Macro Research Нила Датта, спад в экономике США может произойти с вероятностью более чем в 50%. При этом в Белом доме отказываются обращать внимание на пессимистичные прогнозы, добавили аналитики.

Ранее стало известно, что Лаос может перенаправить часть поставок кофе из США в Россию из-за повышенных торговых пошлин Трампа. Премьер-министр страны Сонсай Сипхандон не исключил, что импортные наценки сделают напиток слишком дорогим для простых американцев.