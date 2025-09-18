Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 16:24

Путин раскрыл, насколько экономика России далека от рецессии

Путин: России далеко до рецессии

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Михаил Синицын/POOL/РИА Новости

России еще далеко до рецессии, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы. Он также отметил, что при охлаждении экономики важно не допустить ее «заморозки» и сохранить возможности для развития, передает пресс-служба Кремля.

Все-таки до рецессии еще далеко, и рынок труда об этом говорит. У нас все-таки исторический минимум безработицы сохраняется два с небольшим процента, а это один из ключевых показателей экономики и показатель того, есть у нас рецессия или нет, — заключил глава государства.

Ранее министр финансов Антон Силуанов связал перспективы экономического роста со снижением ключевой ставки Банка России. Он отметил, что это приведет к росту доходов граждан и увеличению налоговых поступлений. Силуанов также указал на важность сбалансированного бюджета для создания условий снижения ставки.

До этого Путин заявил о необходимости обеспечить темпы роста экономики России выше мировых. По его словам, от этого зависит стабильность государственных финансов и выполнение намеченных проектов. Для достижения цели глава государства предложил раскрывать потенциал регионов, развивать международные связи и внедрять передовые технологии.

