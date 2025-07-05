Крупнейшая инвестиционная корпорация США BlackRock в начале этого года остановила поиск инвесторов для обеспечения многомиллиардного фонда по восстановлению Украины, разочаровавшись в Киеве, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, к соответствующему решению привела победа Дональда Трампа на президентских выборах.

BlackRock Inc. прекратила поиск инвесторов для финансирования многомиллиардного фонда восстановления Украины в начале этого года после победы Дональда Трампа на президентских выборах, которая привела к разочарованию «США в этой восточноевропейской» стране, — говорится в материале.

Собеседники издания отметили, что представители инвесторов должны были посетить конференцию о будущем восстановлении Украины, запланированной на 10-11 июля в Риме, однако подтверждения с их стороны до сих пор нет. Источник добавил, что BlackRock отказалась от поиска инвесторов для фонда, так как неопределенное будущее Украины привело к падению интереса к ней со стороны возможных спонсоров.

Ранее член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что Киев не получит новой партии вооружений от США из-за гонений на каноническую Украинскую православную церковь. Она обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием начать переговоры о мире, отметив, что США «не свинья-копилка».