Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 14:40

«Мы не свинья-копилка»: в США хотят лишить Киев помощи из-за гонений на УПЦ

Конгрессвумен Луна: Украина не получит от США оружия из-за гонений на УПЦ

Украинская православная церковь Украинская православная церковь Фото: Matthias Balk/Global Look Press

Киев не получит новой партии вооружений от США из-за гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), выразила уверенность член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна в соцсети X. Она обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием начать переговоры о мире, отметив, что США «не свинья-копилка».

Зеленский запретил православную церковь. Могу пообещать вам, господин Зеленский, что вы не получите финансирования оружия. Ведите переговоры о мире. Мы вам не свинья-копилка, — написала конгрессвумен.

Луна подчеркнула, что не станет голосовать за продление военной помощи Киеву из-за отказа Зеленского проводить выборы. По ее словам, своим решением украинский лидер проявил неуважение к президенту США Дональду Трампу и его заместителю Джей Ди Вэнсу.

Кроме того, конгрессвумен привела данные о злоупотреблениях Киевом западной помощью. По ее словам, американское оружие массово продается на черных рынках, в то время как украинское руководство отмывает миллиарды долларов и вносит американских журналистов в «черные списки». Она подчеркнула, что единственным выходом из этой ситуации является достижение мира.

Ранее обозреватель газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео заявил, что решение США по остановке помощи Украине связано с политическими мотивами, а не дефицитом оружия. Он обратил внимание на то, что Киеву не отправят около 30 ракет Patriot PAC-3, хотя в 2024 году в Соединенных Штатах собрали 500 таких снарядов. Журналист отметил, что помощи стран Европы может быть недостаточно для ВСУ.

США
конгресс
конгрессмены
палата представителей
Украина
оружие
военная помощь
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Сотни дронов-камикадзе и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье
В Эстонии не могут принять закон о запрете РПЦ
В Федерации бокса России назвали альтернативу гей-парадам
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.