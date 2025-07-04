«Мы не свинья-копилка»: в США хотят лишить Киев помощи из-за гонений на УПЦ Конгрессвумен Луна: Украина не получит от США оружия из-за гонений на УПЦ

Киев не получит новой партии вооружений от США из-за гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), выразила уверенность член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна в соцсети X. Она обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием начать переговоры о мире, отметив, что США «не свинья-копилка».

Зеленский запретил православную церковь. Могу пообещать вам, господин Зеленский, что вы не получите финансирования оружия. Ведите переговоры о мире. Мы вам не свинья-копилка, — написала конгрессвумен.

Луна подчеркнула, что не станет голосовать за продление военной помощи Киеву из-за отказа Зеленского проводить выборы. По ее словам, своим решением украинский лидер проявил неуважение к президенту США Дональду Трампу и его заместителю Джей Ди Вэнсу.

Кроме того, конгрессвумен привела данные о злоупотреблениях Киевом западной помощью. По ее словам, американское оружие массово продается на черных рынках, в то время как украинское руководство отмывает миллиарды долларов и вносит американских журналистов в «черные списки». Она подчеркнула, что единственным выходом из этой ситуации является достижение мира.

Ранее обозреватель газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео заявил, что решение США по остановке помощи Украине связано с политическими мотивами, а не дефицитом оружия. Он обратил внимание на то, что Киеву не отправят около 30 ракет Patriot PAC-3, хотя в 2024 году в Соединенных Штатах собрали 500 таких снарядов. Журналист отметил, что помощи стран Европы может быть недостаточно для ВСУ.