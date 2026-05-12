Москалькова подвела итоги десятилетней работы на посту омбудсмена Москалькова заявила о помощи 2 млн граждан за 10 лет

За последние 10 лет работы аппарату федерального омбудсмена удалось оказать помощь 2 млн граждан, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Итоги своей деятельности на этом посту она подвела на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

За последние 10 лет институт уполномоченного по правам человека прошел этап глубокой трансформации. Он стал более доступным и более результативным, — отметила Москалькова.

По словам омбудсмена, за это время востребованность института уполномоченного выросла почти втрое: если в 2016 году поступило 42,5 тыс. обращений, то сейчас их количество достигло почти 129 тыс. Рост числа жалоб она связывает как с доверием общества к государственным правозащитникам, так и с возросшей требовательностью граждан.

Ранее Путин поблагодарил Москалькову за годы проделанной работы на посту. Она занимает пост омбудсмена с 2016 года. По закону, срок ее полномочий завершается в 2026 году, он не может быть продлен. Уполномоченный по правам человека назначается и освобождается от должности Госдумой.