Mash: Долина перенесла концерт в Москве ради дня рождения одного города

Telegram-канал Mash передает, что певица Лариса Долина перенесла сольный концерт в Москве из-за тайного выступления на дне рождения Санкт-Петербурга. В материале сказано, что петербургские организаторы ничего не знают о выступлении артистки.

По данным канала, музыкальный вечер должен был состояться 25 мая в московском баре Petter. Теперь вместо Долиной в этот день выступит певец Александр Буйнов.

По словам директора певицы, из-за выступления на Дне города концерт в столице перенесли на неделю. На какой именно площадке будет выступать Долина, пока неизвестно.

День города в Петербурге отмечают ежегодно 27 мая — эта дата остается неизменной из года в год. В этом году городу исполнится 323 года, и праздник придется на среду. Подготовка к торжеству начинается заблаговременно: примерно за две недели до 27 мая в городе запускают разные культурные события — устраивают выставки и фестивали, которые связаны с празднованием Дня города.

Ранее Долина представила новую песню под названием «Момент истины». В этой композиции певица провела параллель между своей жизнью и распятием, а также упомянула о проклятиях в свой адрес.