12 мая 2026 в 15:36

Путин узнал об «угнанных» в Европу детях из ДНР

Москалькова рассказала Путину об угнанных в Австрию детях из ДНР

Фото: kremlin.ru
Детей некоторых жительниц ДНР «угнали» в Австрию, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, которые приводит РИА Новости, она узнала об этом два года назад и не могла поверить в такое. Москалькова уточнила, что при наступлении в регионе российских войск ВСУ начали занимать под опорные пункты школы, детские сады и интернаты.

Детей вывозили через Львов, в данном случае в Австрию, где мы нашли детей этих двух матерей, и с помощью нашего Министерства иностранных дел, с помощью турецкого и австрийского омбудсменов вернули этих детей сюда, — отметила она.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ провела переговоры с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. По словам Москальковой, соответствующая беседа прошла достаточно конструктивно. В частности, как она рассказала, во время встречи с украинской стороной был затронут ряд вопросов, связанных с воссоединением семей и поиском пропавших без вести людей.

