«Конструктивно»: Москалькова о переговорах с омбудсменом Украины

Переговоры с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом прошли достаточно конструктивно, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она рассказала, что во время встречи с украинской стороной были затронуты вопросы воссоединения семей и поиска пропавших без вести, переедает ИС «Вести».

Переговоры прошли очень конструктивно, с большим пониманием. Мы проговорили вопросы воссоединения семей, поиска без вести пропавших, прошлый обмен, — сказала Москалькова.

Ранее сообщалось, что Россия вернула из украинского плена 175 военнослужащих, взамен украинской стороне переданы 175 военнопленных ВСУ. Посредничество при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.

До этого Москалькова сообщила, что сегодня остается еще много российских граждан, которые привлечены к уголовной ответственности и подвергнуты репрессиям на Украине за свои убеждения, за пророссийскую позицию. По словам омбудсмена, в данный момент ведутся переговоры по их возвращению на родину.