22 апреля 2026 в 12:12

В Совфеде призвали запретить ряд продуктов в школах

Сенатор Новиков призвал запретить в школах продажу продуктов со скрытым сахаром

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
В российских школах следует запретить продажу продуктов со скрытым сахаром, а также убрать их из меню, заявил сенатор Иван Новиков. По его словам, которые приводит RT, скрытый сахар — это одна из основных причин детского ожирения в стране. В связи с этим он предложил внести значительные изменения СанПиН.

Буфеты, вендинговые автоматы, там, где они еще остались, с продукцией со скрытым сахаром в школах противоречат самой логике здорового питания. Такие форматы необходимо пересматривать в образовательных учреждениях и полностью менять их ассортимент на здоровую альтернативу — продукцию без сахара, — отметил Новиков.

Сенатор также обратил внимание на международный опыт. Он привел в пример Южную Корею, где законодательно закреплена система учителей-нутрициологов, работающих с детьми и родителями, а также ограничены нормы сахара в меню. В Китае, по его словам, действует межведомственная программа, контролирующая физическое развитие детей и вовлекающая в процесс их родителей.

Ранее диетолог Нурия Дианова выразила мнение, что в список рекомендованной школьной еды необходимо добавить овощные салаты, кисломолочные продукты, фрукты поштучно, а также более качественный хлеб. По мнению специалиста, в нынешнем школьном питании следует ограничить специи, заменив их на петрушку или укроп.

