05 февраля 2026 в 13:59

Диетолог назвала продукты, которые могут войти в список школьной еды

Диетолог Дианова: в список рекомендованной школьной еды должны добавить салаты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В список рекомендованной школьной еды должны добавить овощные салаты, кисломолочные продукты, фрукты поштучно, а также более качественный хлеб, заявила «Ридусу» диетолог Нурия Дианова. Так она отреагировала на предложение председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко создать соответствующий перечень.

Там обязательно должны быть только штучные фрукты. Конечно, в список должны войти овощные салаты, более качественный хлеб и его меньшее количество. Белый хлеб могут заменить на меньшие порции полбяного. Если включат сладости, то смокву или пастилу типа белевской без сахара. И обязательно кисломолочные продукты, — предположила Дианова.

По мнению специалиста, в нынешнем школьном питании следует ограничить специи, заменив их на петрушку или укроп. Специалист добавила, что одной из главных проблем рациона учащихся стало обилие простых углеводов и сахара. По ее словам, сейчас в меню школьных столовых часто встречаются пельмени, пиццы, сосиски, сардельки, наггетсы и много белого хлеба.

Ранее депутат Госдумы Ирина Филатова предложила ввести в школьных столовых систему «шведский стол». По ее мнению, питание в школах зачастую лишь формально соответствует требованиям законодательства и при этом не отвечает вкусовым потребностям детей.

