Арестованный блогер пришла в суд с необычной книгой Достоевского Митрошина пришла на заседание с книгой Достоевского «Униженные и оскорбленные»

Блогер Александра Митрошина, находящаяся под домашним арестом по делу о легализации денежных средств, пришла на очередное заседание суда с книгой Федора Достоевского, пишет Telegram-канал «112». По его информации, у нее в руках заметили роман «Униженные и оскорбленные».

В материале также говорится, что на следующем заседании суд начнет допрос Митрошиной по ее уголовному делу. По версии следствия, она получила свыше 127 млн рублей в результате неуплаты налогов, а затем для легализации части средств купила недвижимость в Москве.

Ранее на заседании в Тверском суде Митрошина частично признала вину по делу об отмывании денег. Сама блогер утверждает, что не предполагала, что сделка с квартирой может быть расценена как преступление. Отдельное дело о налоговых нарушениях против нее было прекращено после частичного погашения долга.

До этого сообщалось, что Митрошиной продлили домашний арест. Защита просила суд выбрать для нее запрет определенных действий. Адвокат блогера заявил, что она идет на контакт со следствием: признала вину, закрыла налоговую задолженность и дала показания на других участников схемы.