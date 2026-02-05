В США резкие заморозки привели к созданию нового блюда В США из-за морозов стала популярна пицца с игуанами

В Южной Флориде местный ресторан начал готовить пиццу с игуанами, сообщили в издании People. По информации журналистов, из-за низкой температуры пресмыкающиеся стали массово терять сознание и падать с деревьев.

Местный охотник Райан Искьердо рассказал, что привез несколько игуан в местный ресторан, где и приготовили набравшую популярность пиццу. По его словам, для готовки «использовали лапы и хвост» рептилий.

Ранее жителям Флориды посоветовали быть осторожными, так как падающие с высоты игуаны, достигающие в длину полутора метров, могут представлять опасность. Специалисты также посоветовали не приближаться к оцепеневшим ящерицам, которые от испуга они могли начать кусаться и царапаться, а также вызывать специальные службы для их спасения.

До этого стало известно, что власти Сент-Луиса на протяжении нескольких дней безуспешно пытались отловить нескольких обезьян. По предварительной информации, верветки разгуливают в парке О«Фаллон или по его окрестностям. Местных жителей попросили не приближаться к приматам и не пытаться их поймать, поскольку эти звери могут вести себя непредсказуемо или агрессивно.