02 февраля 2026 в 19:10

В США прошел «игуанопад»

NBC: во Флориде более 1 тыс. игуан впали в анабиоз из-за аномальных холодов

Фото: David & Micha Sheldon/imagebroker.com/Global Look Press
Более тысячи зеленых игуан за один день впали в длительное оцепенение из-за экстремального холода в штате Флорида, сообщил телеканал NBC Miami. При этом рептилии массово падают с деревьев из-за паралича мышц.

Во Флориде комиссия по охране рыбных ресурсов и диких животных временно разрешила гражданам ловить игуан без специального разрешения, чтобы отогреть их. Для предотвращения гибели животных власти выпустили инструкции по безопасным методам ловли этих экзотических рептилий.

Ранее жителям Флориды посоветовали быть осторожными, так как падающие с высоты игуаны, достигающие в длину полутора метров, могут представлять опасность. Специалисты также советуют не приближаться к оцепеневшим ящерицам, которые от испуга могут начать кусаться и царапаться, а для их спасения вызывать специальные службы.

До этого стало известно, что власти Сент-Луиса на протяжении нескольких дней безуспешно пытались отловить нескольких обезьян. По предварительной информации, верветки разгуливают в парке О'Фаллон или по его окрестностям. Местных жителей попросили не приближаться к приматам и не пытаться их поймать, поскольку эти звери могут вести себя непредсказуемо или агрессивно.

В США прошел «игуанопад»
